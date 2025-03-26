Парламент внес изменения в Таможенный кодекс для выполнения решений Конституционного Суда Украины

Верховная Рада Украины для выполнения решения Конституционного Суда приняла Закон Украины «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по некоторым вопросам административной ответственности за нарушение таможенных правил» – проект закона 10257 от 13.11.2023.
Как указывают в КСУ, приняв этот закон, парламент внедрил более гибкие механизмы привлечения лиц к административной ответственности за нарушение таможенных правил с учетом конституционного принципа индивидуализации юридической ответственности.
Прежде всего, Закон призван создать условия для справедливого рассмотрения судами дел о нарушениях таможенных правил и выбора вида и размера административного взыскания с учетом всех обстоятельств дела: характера совершенного правонарушения, формы вины, характеристики лица, наличия обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность. В частности, установлены верхний и нижний пределы штрафов, в отличие от ранее установленной фиксированной суммы.
Также в ряде статей заменено обязательное изъятие на возможность принятия решения с конфискацией или без нее. Таким образом, в ходе судебного разбирательства будет использоваться более гибкий подход, соответствующий современным европейским практикам в сфере борьбы с таможенными правонарушениями.
Кроме того, в Таможенный кодекс и другие законы Украины внесены следующие изменения:
*к Закону Украины от 22.08.2024 № 3926-IX «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины»
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