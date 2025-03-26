Парламент внес изменения в Таможенный кодекс для выполнения решений Конституционного Суда Украины

Верховная Рада приняла изменения в Таможенный кодекс о справедливом рассмотрении судами дел о нарушении таможенных правил.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада Украины для выполнения решения Конституционного Суда приняла Закон Украины «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по некоторым вопросам административной ответственности за нарушение таможенных правил» – проект закона 10257 от 13.11.2023.

Как указывают в КСУ, приняв этот закон, парламент внедрил более гибкие механизмы привлечения лиц к административной ответственности за нарушение таможенных правил с учетом конституционного принципа индивидуализации юридической ответственности.

Прежде всего, Закон призван создать условия для справедливого рассмотрения судами дел о нарушениях таможенных правил и выбора вида и размера административного взыскания с учетом всех обстоятельств дела: характера совершенного правонарушения, формы вины, характеристики лица, наличия обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность. В частности, установлены верхний и нижний пределы штрафов, в отличие от ранее установленной фиксированной суммы.

Также в ряде статей заменено обязательное изъятие на возможность принятия решения с конфискацией или без нее. Таким образом, в ходе судебного разбирательства будет использоваться более гибкий подход, соответствующий современным европейским практикам в сфере борьбы с таможенными правонарушениями.

Кроме того, в Таможенный кодекс и другие законы Украины внесены следующие изменения:

расширен перечень органов, которые имеют право осуществлять таможенное оформление военной техники и других товаров по упрощенной форме декларирования (Форма 302). В частности, таким правом теперь смогут воспользоваться Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, СБУ, Национальная полиция, Служба внешней разведки;

порядок создания и ведения реестра центральных (региональных) сортировочных станций приведен в соответствие с требованиями Закона «О публичных реестрах»;

предусмотрено освобождение от административной ответственности в случае передачи временно ввезенных транспортных средств – предметов нарушения таможенных правил на нужды обороны Украины при условии документального подтверждения такой передачи. Законом также внесен ряд изменений* по имплементации некоторых положений Таможенного кодекса Европейского Союза.

*к Закону Украины от 22.08.2024 № 3926-IX «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины»

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.