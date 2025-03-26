Фальшивое сообщение о бомбе в хостеле — украинца депортировали из Польши и запретили въезд на 7 лет

33-летний мужчина был депортирован из Польши за ложное сообщение о заминировании.

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Украинца депортировали из Польши за ложное сообщение о бомбе в варшавском хостеле. Об этом сообщает Onet.pl.

33-летний гражданин Украины был задержан в Варшаве после того, как позвонил в экстренную службу и заявил, что в одном из хостелов заложена бомба. Как выяснилось, тревога оказалась ложной.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение о возможном взрывном устройстве. Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 33-летний украинец.

«В прокуратуре мужчине предъявили обвинение в создании ложного тревожного сигнала. После этого его передали пограничной службе, депортировали в Украину и запретили въезд в Польшу на семь лет», – сообщила спикер отделения варшавской полиции Марта Суловская.

Согласно польским законам, за такие действия предусмотрено до восьми лет лишения свободы.

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