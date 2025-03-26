НАЗК роз'яснило особливості декларування спадщини, банківських рахунків та виправлення помилок у деклараціях

Як декларувати спадщину, яку інформацію потрібно вказувати про банки та рахунки, а також що робити, якщо дані в декларації не зберігаються або зберігаються неправильно.

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Національне агентство з питань запобігання корупції нагадує, що вже 31 березня завершується кампанія декларування публічних службовців за 2024 рік.

В агентстві роз’яснили деякі аспекти декларування спадщини, яку інформацію треба зазначати в декларації про банківські установи, де відкрито рахунки, та що робити, якщо інформація в декларації не зберігається чи зберігається некоректно.

Чи зазначається у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» спадщина, яка не була оцінена?

Ні. Дохід підлягає відображенню у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації лише за наявності відомостей про його розмір. У разі відсутності таких відомостей відповідний дохід не зазначається в цьому розділі декларації, однак може підлягати відображенню в інших розділах (така ситуація можлива, зокрема, у випадку отримання у спадщину нерухомості, якщо її грошова оцінка не проводилась).

Детальніше про декларування спадщини, яка оподатковується за нульовою ставкою — за посиланням.

Чи потрібно зазначати банк у розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи» стільки разів, скільки рахунків у ньому відкрито?

З 12 жовтня 2023 року відомості про банківські рахунки (IBAN) не підлягають декларуванню. Водночас зберігається обов’язок вказувати інформацію про:

банківську або іншу фінансову установу;

осіб, які мають право розпоряджатися хоча б одним рахунком або доступ до індивідуального банківського сейфа в цій установі;

осіб, які відкрили хоча б один рахунок на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї.

Всі подробиці — тут.

Що робити, якщо внесена в декларацію інформація не зберігається чи зберігається некоректно?

В цьому випадку спробуйте видалити дані про об’єкт за допомогою кнопки «Видалити» (позначена хрестиком у стовпчику «Дії») або можна видалити інформацію з кроку, використовуючи кнопку «Видалити дані цього кроку» (позначена зображенням кошика праворуч від назви кроку).

Після видалення натисніть кнопку «Наступний розділ» і збережіть чернетку, наклавши кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Знов відкрийте створену чернетку та повторно заповніть проблемний крок. Якщо помилка не зникне після цих дій, надішліть на електронну адресу [email protected] повноекранні скріншоти з відображенням помилок і кроків у режимі редагування та внесення інформації. Важливо не обрізати жодну частину екрана.

Детальніше — за посиланням.

Також у НАЗК роз’яснили процес декларування викраденого, знищеного або переданого на потреби армії автомобіля.

Додамо, як зазначити відомості про кінцевих бенефіціарних власників товариства у разі непрямого впливу.

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