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У НАЗК роз’яснили процес декларування викраденого, знищеного або переданого на потреби армії автомобіля

19:15, 21 березня 2025
У НАЗК роз’яснили нюанси декларування транспортних засобів в окремих випадках.
У НАЗК роз’яснили процес декларування викраденого, знищеного або переданого на потреби армії автомобіля
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Автомобіль, як і будь-яке інше майно, є частиною статків, які підлягають обов’язковому внесенню до декларації. На цьому наголосили в Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Відтак, у НАЗК роз’яснили нюанси декларування транспортних засобів в окремих випадках.

Чи потрібно декларувати автівку, якщо її було викрадено або знищено, зокрема внаслідок російської збройної агресії

В першому випадку транспортний засіб відображається в декларації, оскільки викрадення транспортного засобу не означає, що право власності на нього припиняється. Детальніше про декларування викраденого транспортного засобу – тут

Загальні правила щодо декларування викраденого майна – тут.

Що стосується знищеного транспортного засобу – відомості про нього відображаються у розділі 6 «Транспортні засоби» декларації до зняття з обліку. Датою припинення права власності на транспортний засіб вважається дата зняття з реєстрації транспортного засобу у зв’язку з вибракуванням (знищенням). Загальні правила щодо декларування знищеного майна – тут.

Під час воєнного стану багато громадян передають свої транспортні засоби на потреби армії – як добровільно, так і через примусове відчуження. Виникає закономірне питання: чи потрібно декларувати таке майно, якщо його більше немає у власності чи користуванні декларанта.

Під час примусового відчуження на користь держави автомобіль переходить у власність держави, а його власник отримує компенсацію — одразу або пізніше.

Право власності припиняється в день підписання акта про примусове відчуження. Якщо такий акт складено у звітному періоді, авто декларувати не потрібно.

Однак, якщо автомобіль вибув без оформлення акта і все ще зареєстрований у Єдиному державному реєстрі транспортних засобів на ім’я декларанта або члена його родини, його слід вказати в декларації за загальними правилами.

Гроші, отримані як компенсація, вважаються доходом, і зазначаються в розділі 11 декларації за той рік, коли їх фактично отримали. Детальніше – тут. 

У випадку з добровільною передачею транспортного засобу на користь української армії за договором дарування або пожертви, і право власності офіційно припинилося – автівка не декларується. 

Проте, транспортний засіб потрібно задекларувати, якщо авто передане без оформлення переходу права власності та все ще зареєстроване на декларанта або членів його сім’ї на кінець звітного періоду. 

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