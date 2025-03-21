У НАЗК роз’яснили процес декларування викраденого, знищеного або переданого на потреби армії автомобіля

У НАЗК роз’яснили нюанси декларування транспортних засобів в окремих випадках.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Автомобіль, як і будь-яке інше майно, є частиною статків, які підлягають обов’язковому внесенню до декларації. На цьому наголосили в Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Відтак, у НАЗК роз’яснили нюанси декларування транспортних засобів в окремих випадках.

Чи потрібно декларувати автівку, якщо її було викрадено або знищено, зокрема внаслідок російської збройної агресії

В першому випадку транспортний засіб відображається в декларації, оскільки викрадення транспортного засобу не означає, що право власності на нього припиняється. Детальніше про декларування викраденого транспортного засобу – тут.

Загальні правила щодо декларування викраденого майна – тут.

Що стосується знищеного транспортного засобу – відомості про нього відображаються у розділі 6 «Транспортні засоби» декларації до зняття з обліку. Датою припинення права власності на транспортний засіб вважається дата зняття з реєстрації транспортного засобу у зв’язку з вибракуванням (знищенням). Загальні правила щодо декларування знищеного майна – тут.

Під час воєнного стану багато громадян передають свої транспортні засоби на потреби армії – як добровільно, так і через примусове відчуження. Виникає закономірне питання: чи потрібно декларувати таке майно, якщо його більше немає у власності чи користуванні декларанта.

Під час примусового відчуження на користь держави автомобіль переходить у власність держави, а його власник отримує компенсацію — одразу або пізніше.

Право власності припиняється в день підписання акта про примусове відчуження. Якщо такий акт складено у звітному періоді, авто декларувати не потрібно.

Однак, якщо автомобіль вибув без оформлення акта і все ще зареєстрований у Єдиному державному реєстрі транспортних засобів на ім’я декларанта або члена його родини, його слід вказати в декларації за загальними правилами.

Гроші, отримані як компенсація, вважаються доходом, і зазначаються в розділі 11 декларації за той рік, коли їх фактично отримали. Детальніше – тут.

У випадку з добровільною передачею транспортного засобу на користь української армії за договором дарування або пожертви, і право власності офіційно припинилося – автівка не декларується.

Проте, транспортний засіб потрібно задекларувати, якщо авто передане без оформлення переходу права власності та все ще зареєстроване на декларанта або членів його сім’ї на кінець звітного періоду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.