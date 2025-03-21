Пленум ВС затвердив Засади використання автоматизованої системи документообігу суду у Верховному Суді

Вони вводяться в дію з 1 квітня на зміну Тимчасовим засадам використання автоматизованої системи документообігу суду та визначення складу суду у Верховному Суді.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пленум Верховного Суду 21 березня 2025 року під час засідання затвердив Засади використання автоматизованої системи документообігу суду у Верховному Суді.

Як вказується, вони вводяться в дію з 1 квітня 2025 року на зміну Тимчасовим засадам використання автоматизованої системи документообігу суду та визначення складу суду у Верховному Суді, затвердженим Пленумом ВС 14 грудня 2017 року (зі змінами).

Як зауважив доповідач із цього питання – Секретар Великої Палати Верховного Суду Віталій Уркевич – Засади використання автоматизованої системи документообігу суду у Верховному Суді були розроблені відповідно до рішення Ради суддів України від 6 березня 2025 року № 7. У цьому рішенні РСУ, зокрема, рекомендувала зборам суддів судів України узгодити Засади використання автоматизованої системи документообігу суду відповідного суду з новою єдиною чинною редакцією Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 11 листопада 2024 року № 39 та погодженого наказом Державної судової адміністрації України від 29 листопада 2024 року № 529.

Задля цього розпорядженням керівника Апарату Верховного Суду було створено відповідну робочу групу, до складу якої ввійшли й судді ВС, та розроблено проєкт Засад використання автоматизованої системи документообігу суду у Верховному Суді, до якого касаційні суди надали відповідні пропозиції. Проєкт документа обговорювався на робочих нарадах створеної групи, а також на засіданнях робочої групи щодо стратегії забезпечення єдності судової практики за участю керівництва Апарату Суду та секретаріатів касаційних судів, а також на зборах суддів касаційних судів і Великої Палати ВС.

Секретар Великої Палати Верховного Суду пояснив, що порівняно з Тимчасовими засадами 2017 року нові Засади містять певні відмінності. Зокрема:

у документі до повноважень зборів суддів касаційного суду віднесено визначення спеціалізації суддів з розгляду конкретних категорій справ та порядку їх розподілу у зв’язку зі зміною спеціалізації;

уточнено випадки щодо нерозподілення справ на суддю-доповідача;

визначено періоди та умови надходження судових справ, за яких такі справи не розподіляються на конкретного суддю.

Також у Засадах закріплено, що після визначення судді-доповідача АСДС визначає інших суддів із числа постійно діючої колегії суддів, визначеної зборами суддів, до якої входить суддя-доповідач, без урахування повноважень для здійснення процесуальних дій, на момент автоматизованого розподілу, якщо інше не встановлено зборами суддів. У разі неможливості визначити необхідну кількість суддів із числа суддів постійної колегії суддів, а також із числа резервних суддів для постійної колегії суддів, визначеної зборами суддів, АСДС визначає суддів, яких не вистачає, із числа всіх суддів відповідного касаційного суду з урахуванням їх спеціалізації (за наявності) та складу судових палат, якщо інше не встановлено зборами суддів.

Відповідно до положень документа для перегляду судового рішення за виключними та нововиявленими обставинами АСДС визначає суддю-доповідача із числа всіх суддів з урахуванням спеціалізації (за наявності) та повноважень для здійснення процесуальних дій на момент автоматизованого розподілу та суддів із числа постійної колегії суддів, до якої входить суддя-доповідач, без урахування повноважень для здійснення процесуальних дій, на момент автоматизованого розподілу, якщо інше не встановлено зборами суддів. У разі постановлення ухвали про передачу судової справи на розгляд об’єднаної палати така справа передається в АСДС на розгляд ОП шляхом повторного автоматизованого визначення судді-доповідача зі складу ОП без урахування спеціалізації, зі здійсненням автоматизованого розподілу. Також визначено, що в разі надходження до суду касаційної інстанції касаційної скарги після закінчення касаційного розгляду справи таку касаційну скаргу АСДС розподіляє в загальному порядку.

Крім того, в нових Засадах уточнено, що в судовій справі, яка надійшла до касаційного суду як суду касаційної інстанції після нового її розгляду судом нижчої інстанції, АСДС визначає суддю-доповідача між усіма суддями відповідного касаційного суду з урахуванням спеціалізації (за наявності) в загальному порядку, передбаченому Положенням та цими Засадами, якщо інше не встановлено зборами суддів.

Наголошуючи про головну ідею Засад, Секретар Великої Палати Верховного Суду зазначив, що в них передбачено основні принципи функціонування автоматизованої системи документообігу у ВС.

«Проте процесуальні кодекси містять особливості, які впливають за розподіл судових документів, у касаційних судах склалася певна практика, яка не суперечить основним принципам Засад. Тому в документі передбачено можливість зборів касаційних судів визначити такі особливості», – узагальнив Секретар ВП ВС.

На засіданні Пленуму ВС були заслухані та обговорені певні пропозиції і зауваження суддів, з якими переважно погодилися. Редакційна колегія внесе відповідні правки до документа.

Із Засадами використання автоматизованої системи документообігу суду у Верховному Суді можна буде згодом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.