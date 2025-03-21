У ДКВС відбулося засідання Керівного комітету програми щодо реформи пенітенціарної системи

Під час свого виступу заступник міністра юстиції Євген Пікалов докладно розповів учасникам про напрями реформування національної пенітенціарної системи.

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У Державній кримінально-виконавчій службі України 21 березня провели друге засідання Керівного комітету програми PACE.UA, яка сприяє проведенню у реформи пенітенціарної систем в Україні.

Як вказали у ДКВС, у ході зустрічі керівниця УНЗ ООН в Україні Харшет Вірк зазначила, що результативна реформа національної пенітенціарної системи є важливою на шляху вступу України до ЄС, відтак, міжнародні партнери готові продовжувати допомогу: як технічну, експертну, проєктну, так і бюджетну.

Зокрема, йдеться про ініціативи Мін’юсту з розвитку спроможностей, в тому чисті ДКВС України, та впровадження кращих міжнародних і європейських практик у діяльність відповідних установ. І завдання Програмного офісу – тримати належну координацію процесу, аби він відповідав запитам та потребам української сторони.

Координаторка проєктів з питань правосуддя, пенітенціарної та тюремної реформи УНЗ ООН Кароліна Ньєто Гомес під час підсумкового звіту про хід реалізації проєкту у 2024 році зауважила, що партнери й надалі допомагатимуть у покращенні умов утримання ув’язнених та впровадженні цільових навчальних програм щодо працівників установ виконання покарань.

Також вона, як учасник Консультативної експертної ради при ДКВС, зазначила, що закордонні партнери долучаться і до розробки нової законодавчої бази, необхідної для подальшого реформування пенітенціарної системи України.

У свою чергу заступник міністра юстиції України Євген Пікалов докладно розповів учасникам про:

напрями реформування національної пенітенціарної системи;

необхідність осучаснення кримінально-виправного законодавства України;

посилення правоохоронного компоненту в діяльності Державної кримінально виконавчої служби.

Також Євген Пікалов запросив міжнародних партнерів прийняти участь у процесі розбудови пенітенціарної системи, зокрема до організації експертного обговорення проєкту Закону України «Про пенітенціарну систему».

Учасники форуму погодилися взяти участь в обговоренні законодавчих ініціатив ДКВС України й висловили підтримку запровадженню правоохоронного компоненту в діяльності Департаменту з питань виконання кримінальних покарань.

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