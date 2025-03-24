Верховна Рада збирається внести додаткові зміни до закону про державну службу – у тому числі стосовно працівників апаратів судів

Навздогін до прийнятого закону про реформу оплати праці державних службовців парламент вирішив прийняти ще один закон.

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Верховна Рада знов збирається внести зміни до закону про державну службу. Відповідний законопроект 9478 парламентський комітет з питань організації державної влади рекомендував прийняти у другому читанні та в цілому.

Зокрема пропонується встановити, що за державними службовцями апарату Верховної Ради, які на день набрання чинності Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад» (законопроект 8222) набули відповідно до ч. 1 статті 52 цього Закону (в редакції до набрання чинності зазначеним Законом) право на встановлення надбавки за вислугу років на державній службі у розмірі більше ніж 30% посадового окладу, розмір такої надбавки зберігається після набрання чинності зазначеним Законом у період їх роботи в апараті парламенту.

Зміни стосуються також працівників апаратів судів.

Нагадаємо, що прийнятим 11 березня законопроектом про реформу оплати праці чиновників 8222 перехідні положення закону про держслужбу були доповнені пунктом 14-4, відповідно до якого, з метою підвищення посадових окладів працівників апаратів судів, було піднято рівень юрисдикцій судів. Суди обласного рівня, тобто апеляційні суди, віднесені до державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України. А суди районні, міські, районні у містах, міськрайонні віднесені до державних органів обласного рівня.

Законопроектом 9478 цей пункт 14-4 пропонується доповнити ще однією нормою, відповідно до якої установити, що з метою визначення розмірів посадових окладів державних службовців апаратів судів, органів та установ системи правосуддя тимчасово, до 1 січня 2026 року, суди, органи та установи системи правосуддя, юрисдикція яких поширюється на територію відповідно областей і міста Києва, відносяться до держорганів, зазначених в абзаці 4 підпункту 1 пункту 12 розділу «Прикінцеві положення» Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» (тобто, інші державні органи, юрисдикція яких поширюється на всю територію України), а районні, міжрайонні, районні у містах, міські, міськрайонні суди – до державних органів, зазначених у підпункті 2 пункту 12 розділу «Прикінцеві положення» зазначеного Закону (тобто, державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, міста Києва).

Також законопроект передбачає, що співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями застосовується під час призначення на посади державної служби осіб, яким присвоєно такі спеціальні звання, та проходження ними державної служби.

Ранг державного службовця за співвідношенням присвоюється особі на рівні спеціального звання, яке вона має відповідно до спеціального закону, якщо відповідно до цього Закону державному службовцю може бути присвоєно нижчий ранг.

Черговий ранг у межах відповідної категорії посад присвоюється державному службовцю через 3 роки після присвоєння попереднього рангу. Періоди роботи (строки перебування) на посадах державної служби, які дають право на присвоєння чергового рангу, встановлюються Кабміном.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення (крім зауваження) черговий ранг державному службовцю не присвоюється.

Крім того, пропонується доповнити перехідні положення закону про держслужбу пунктами, якими установити, що:

у 2025 році НАДС погоджує результати класифікації посад державної служби у державних органах, крім державних органів, зазначених в абзаці 2 підпункту 1 пункту 12 розділу «Прикінцеві положення» Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік».

час роботи на посадах начальників військових адміністрацій населених пунктів та інших працівників військових адміністрацій населених пунктів, які уклали трудовий договір з обласними військовими адміністраціями (у разі їх утворення) або з Генеральним штабом ЗСУ (якщо у відповідній області не утворено обласну військову адміністрацію), крім працівників, які виконують функції з обслуговування, обслуговуючого персоналу та технічних працівників, зараховується до стажу державної служби.

Автор: Наталя Мамченко

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