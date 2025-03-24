Верховная Рада собирается внести дополнительные изменения в закон о государственной службе – в том числе относительно работников аппаратов судов

Вслед за принятым законом о реформе оплаты труда государственных служащих парламент решил принять еще один закон.

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Верховная Рада вновь собирается внести изменения в закон о государственной службе. Соответствующий законопроект 9478 парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал принять во втором чтении и в целом.

В частности, предлагается установить, что за государственными служащими аппарата Верховной Рады, которые на день вступления в силу Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей» (законопроект 8222) приобрели в соответствии с ч. 1 статьи 52 этого Закона (в редакции до вступления в силу указанного Закона) право на установление надбавки за выслугу на государственной службе в размере более 30% должностного оклада, размер такой надбавки сохраняется после вступления в силу указанного Закона в период их работы в аппарате парламента.

Изменения касаются также работников аппаратов судов.

Напомним, что принятым 11 марта законопроектом о реформе оплаты труда чиновников 8222 переходные положения закона о госслужбе были дополнены пунктом 14-4, согласно которому, с целью повышения должностных окладов работников аппаратов судов, был повышен уровень юрисдикций судов. Суды областного уровня, то есть апелляционные суды, отнесены к государственным органам, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины. А суды районные, городские, районные в городах, горрайонные отнесены к государственным органам областного уровня.

Законопроектом 9478 этот пункт 14-4 предлагается дополнить еще одной нормой, согласно которой установить, что с целью определения размеров должностных окладов государственных служащих аппаратов судов, органов и учреждений системы правосудия временно, до 1 января 2026 года, суды, органы и учреждения системы правосудия, юрисдикция которых распространяется на территорию соответственно областей и города Киева, относятся к государственным органам, указанным в абзаце 4 подпункта 1 пункта 12 раздела «Заключительные положения» Закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» (то есть, другие государственные органы, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины), а районные, межрайонные, районные в городах, городские, горрайонные суды – к государственным органам, указанным в подпункте 2 пункта 12 раздела «Заключительные положения» указанного Закона (то есть, государственные органы, юрисдикция которых распространяется на территорию одной или нескольких областей, города Киева).

Также законопроект предусматривает, что соотношение между рангами государственных служащих и рангами должностных лиц местного самоуправления, воинскими званиями, дипломатическими рангами и другими специальными званиями применяется при назначении на должности государственной службы лиц, которым присвоены такие специальные звания, и прохождении ими государственной службы.

Ранг государственного служащего по соотношению присваивается лицу на уровне специального звания, которое оно имеет в соответствии со специальным законом, если в соответствии с этим Законом государственному служащему может быть присвоен более низкий ранг.

Очередной ранг в пределах соответствующей категории должностей присваивается государственному служащему через 3 года после присвоения предыдущего ранга. Периоды работы (сроки пребывания) на должностях государственной службы, которые дают право на присвоение очередного ранга, устанавливаются Кабмином.

В течение срока действия дисциплинарного взыскания (кроме замечания) очередной ранг государственному служащему не присваивается.

Кроме того, предлагается дополнить переходные положения закона о госслужбе пунктами, которыми установить, что:

в 2025 году НАДС согласовывает результаты классификации должностей государственной службы в государственных органах, кроме государственных органов, указанных в абзаце 2 подпункта 1 пункта 12 раздела «Заключительные положения» Закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год».

время работы на должностях начальников военных администраций населенных пунктов и других работников военных администраций населенных пунктов, заключивших трудовой договор с областными военными администрациями (в случае их создания) или с Генеральным штабом ВСУ (если в соответствующей области не создана областная военная администрация), кроме работников, выполняющих функции по обслуживанию, обслуживающего персонала и технических работников, засчитывается в стаж государственной службы.

Автор: Наталя Мамченко

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