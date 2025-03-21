В застосунку Армія+ запустили опитування про ставлення до військової служби

Військовослужбовці можуть анонімно розповісти про головні проблеми.

Джерело фото: krm.gov.ua

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У застосунку Армія+ запустили нове опитування аби Головне управління реагування на кризові ситуації (ГУРКС) дізналося про ставлення захисників і захисниць до військової служби.

Як зазначають у Міноборони, опитування містить 16 питань. ГУРКС планує виявити головні проблеми військовослужбовців та пріоритетні питання, які потребують вирішення. Опитування триватиме три тижні. Наголошується, що всі відповіді повністю анонімні.

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що це чудова можливість підсвітити проблему і почати системно її виправляти.

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