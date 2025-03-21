Голова Європарламенту Роберта Метсола заявила, що Єврокомісія під керівництвом Урсули фон дер Ляєн уникає бюджетного контролю

Європейська комісія продовжує уникати бюджетного контролю Європейського парламенту – між Урсулою фон дер Ляєн та Робертою Метсолою назріває конфлікт.

Джерело фото: euronews.com

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У Єврокомісії, яку очолює Урсула фон дер Ляєн, немає виправдання тому, що вона обходить бюджетний нагляд Європейського парламенту, роздаючи гроші ЄС у кризові часи, заявила президент Європарламенту Роберта Метсола журналістам після зустрічі з європейськими лідерами, цитує її Politico.

Виконавчий орган ЄС, очолюваний Урсулою фон дер Ляєн, більше не може «ховатися за виправданням, що парламент занадто довго ухвалює рішення», сказала Метсола, наголосивши, що законодавчий орган ЄС реформував себе, щоб оперативно приймати рішення. «Ніколи раніше рішення не ухвалювалися так швидко», зазначила вона.

Нещодавно Єврокомісія представила план запозичення 150 мільярдів євро з подальшим наданням цих коштів у борг країнам ЄС для інвестицій в оборону у відповідь на невизначеність, пов’язану із зовнішньою політикою президента США Дональда Трампа. Однак Єврокомісія скористалася спеціальною процедурою, щоб уникнути необхідності схвалення Європарламенту, що стало можливим завдяки статті 122 установчих договорів ЄС.

Хоча Комісія запевнила, що це «одноразовий надзвичайний захід», у законодавців виникає дежавю: та сама процедура була використана у 2020 році для ухвалення фонду відновлення після Covid-19 на 700 мільярдів євро. Нагадаємо, раніше європарламентарі висували претензії Урсулі фон дер Ляєн і навіть викликали її для надання свідчень у справі про закупівлю вакцин проти COVID-19 виробництва американської компанії Pfizer.

Тепер лідери Європарламенту побоюються, що це може стати закономірністю.

«Навіщо шукати рішення, яке обходить вашого найкращого союзника з цього питання, де більшість очевидна? Можу сказати, що цю думку одностайно поділяють усі політичні групи в Парламенті, що трапляється доволі рідко», — сказала Метсола.

5 березня, невдовзі після того, як Єврокомісія представила свій багатомільярдний план переозброєння, Урсула фон дер Ляєн отримала одностайний докір від усіх голів політичних груп Європарламенту, які, хоча й розуміють необхідність швидких дій, попередили її, що ігнорування їхнього бюджетного контролю може завдати шкоди демократичній підзвітності ЄС.

«Я дивлюся на це з почуттям реалізму, розуміючи терміновість, але також заявляючи, що ми відстоюємо свою позицію», — сказала Метсола під час пресконференції.

Використання прискореної процедури — один із ключових спірних моментів у новій «Рамковій угоді» між двома інститутами, яку зараз обговорюють Метсола та фон дер Ляєн і яка визначить робочі процеси між ними.

Парламент наполягає на зобов’язанні, що законодавці отримають обґрунтування та детальну інформацію, коли Комісія вирішить використовувати прискорену процедуру.

Нагадаємо, що голова Європейського парламенту Роберта Метсола наразі перебуває під тиском окремих депутатів через скандал із Huawei.

Автор: Наталя Мамченко

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