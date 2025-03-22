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Глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен избегает бюджетного контроля

21:00, 22 марта 2025
Европейская комиссия продолжает избегать бюджетного контроля Европейского парламента – между Урсулой фон дей Ляйен и Робертой Метсолой назревает конфликт.
Глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен избегает бюджетного контроля
Источник фото: euronews.com
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У Еврокомиссии, которую возглавляет Урсула фон дер Ляйен нет оправдания тому, что она обходит бюджетный надзор Европейского парламента, раздавая деньги ЕС в кризисные времена, заявила президент Европарламента Роберта Метсола журналистам после встречи с европейскими лидерами, цитирует ее Politico.

Исполнительный орган ЕС, возглавляемый Урсулой фон дер Ляйен, больше не может «прятаться за отговоркой, что парламент слишком долго принимает решения», сказала Метсола, подчеркнув, что законодательный орган ЕС реформировал себя, чтобы оперативно принимать решения. «Никогда раньше решения не принимались так быстро», отметила она.

Недавно Еврокомиссия представила план заимствования 150 миллиардов евро с последующим предоставлением этих средств в долг странам ЕС для инвестиций в оборону в ответ на неопределенность, связанную с внешней политикой президента США Дональда Трампа. Однако Еврокомиссия воспользовалась специальной процедурой, чтобы избежать необходимости одобрения Европарламента, что стало возможным благодаря статье 122 учредительных договоров ЕС.

Хотя Комиссия заверила, что это «разовая чрезвычайная мера», у законодателей возникают дежавю: та же процедура была использована в 2020 году для принятия фонда восстановления после Covid-19 на 700 миллиардов евро. Напомним, ранее европарламентарии предъявляли претензии Урсуле фон дер Ляйен и даже вызывали ее для показаний по делу о закупке вакцин против COVID-19 производства американской компании Pfizer.

Теперь лидеры Европарламента опасаются, что это может стать закономерностью.

«Зачем искать решение, которое обходит вашего лучшего союзника по этому вопросу, где большинство очевидно? Могу сказать, что это мнение единогласно разделяют все политические группы в Парламенте, что случается довольно редко», — сказала Метсола.

5 марта, вскоре после того как Еврокомиссия представила свой многомиллиардный план перевооружения, Урсула фон дер Ляйен получила единодушный упрек от всех председателей политических групп Европарламента, которые, хотя и понимают необходимость быстрых действий, предупредили ее, что игнорирование их бюджетного контроля может нанести ущерб демократической подотчетности ЕС.

«Я смотрю на это с чувством реализма, понимая срочность, но также заявляя, что мы отстаиваем свою позицию», — сказала Метсола во время пресс-конференции.

Использование ускоренной процедуры — один из ключевых спорных вопросов в новом «Рамочном соглашении» между двумя институтами, которое сейчас обсуждают Метсола и фон дер Ляйен и которое определит рабочие процессы между ними.

Парламент настаивает на обязательстве, что законодатели получат обоснование и подробную информацию, когда Комиссия решит использовать ускоренную процедуру.

Напомним, что глава Европейского парламента Роберта Метсола на данный момент находится под давлением отдельных депутатов из-за скандала с Huawei.

Автор: Наталя Мамченко

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