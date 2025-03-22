Житель Хмельнитчины за $13 тысяч организовал переправку военнообязанного в Румынию

32-летний делец обещал переправить резервиста в Румынию за $13 тысяч, но попал в руки правоохранителей.

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Жителю Хмельницкой области сообщено о подозрении в организации незаконной переправки военнообязанного в Румынию за 13 тысяч долларов. Об этом сообщает прокуратура Винницкой области.

Указывается, что 32-летний мужчина по предварительному сговору с неустановленными лицами организовал незаконную переправку военнообязанного в Румынию.

Злоумышленник в телефонном разговоре с резервистом рассказал мужчине об условиях и способе незаконного пересечения границы. Подозреваемый оценил такую «услугу» в 13 тысяч долларов.

Во время передачи оговоренной суммы правоохранители задержали злоумышленника.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 454 тыс. 200 грн.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет, а также с конфискацией имущества.

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