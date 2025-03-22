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Шестикласснику, который сдал спецслужбы РФ, начальник полиции Тернопольской области лично вручил подарок

10:22, 22 марта 2025
Начальник ГУНП в Тернопольской области Сергей Зюбаненко поблагодарил мальчика и его родителей за сознательную позицию.
Шестикласснику, который сдал спецслужбы РФ, начальник полиции Тернопольской области лично вручил подарок
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Тернопольские полицейские поблагодарили и вручили подарок школьнику, который сообщил о попытке вербовки врагом. Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», шестиклассника пытались завербовать спецслужбы РФ, но он не растерялся и сдал их полиции.

Начальник ГУНП в Тернопольской области Сергей Зюбаненко поблагодарил мальчика и его родителей за сознательную позицию и вручил школьнику подарок за сотрудничество с полицейскими.

Правоохранители призывают родителей найти время поговорить с детьми о подобных ситуациях.

«Остерегайте их от общения с незнакомцами, особенно в соцсетях, призывайте быть осторожными и не поддаваться на провокационные предложения. Ваше внимание и поддержка — важная составляющая их безопасности», — подчеркнули в полиции.

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