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Как установить факт содержания для оформления пенсии по потере кормильца — разъяснение

07:00, 22 марта 2025
Установление факта пребывания на иждивении: кто может получить пенсию по потере кормильца.
Как установить факт содержания для оформления пенсии по потере кормильца — разъяснение
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Если человек потерял родственника, который его содержал, он имеет право на социальную помощь, в частности — пенсию по случаю потери кормильца. Для этого необходимо установить факт нахождения на иждивении у умершего.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, как установить факт нахождения на иждивении у умершего.

Кто имеет право на пенсию по потере кормильца:

- родители или супруг(а), которые лишились источника дохода

- студенты — до окончания учебных заведений, но не дольше чем до достижения 23-летнего возраста

- нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на иждивении умершего кормильца:

  • дети, братья, сестры, внуки до 18 лет
  • братья, сестры, внуки старше 18 лет — если получили инвалидность до совершеннолетия и не имеют трудоспособных родителей
  • люди с инвалидностью или пенсионного возраста
  • отец/мать, супруг(а), ухаживающие за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего до 8 лет
  • дедушка/бабушка — если нет других членов семьи, обязанных их содержать
  • отчим/мачеха — при условии воспитания пасынка/падчерицы не менее 5 лет

Как установить факт нахождения на иждивении:

Необходимо обратиться в органы местного самоуправления (ОМС) с просьбой выдать справку о нахождении на иждивении.

В случае отказа или невозможности решить вопрос через ОМС — можно обратиться в суд.

Что может быть доказательством в суде:

  • документы, подтверждающие факт содержания (акты, письма, свидетельства)
  • банковские переводы или квитанции, подтверждающие, что помощь была основным источником дохода
  • документы, подтверждающие родственные связи с умершим (свидетельства о браке, рождении и т.п.)
  • показания свидетелей.

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