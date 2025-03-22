Как установить факт содержания для оформления пенсии по потере кормильца — разъяснение

Если человек потерял родственника, который его содержал, он имеет право на социальную помощь, в частности — пенсию по случаю потери кормильца. Для этого необходимо установить факт нахождения на иждивении у умершего.
В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, как установить факт нахождения на иждивении у умершего.
Кто имеет право на пенсию по потере кормильца:
- родители или супруг(а), которые лишились источника дохода
- студенты — до окончания учебных заведений, но не дольше чем до достижения 23-летнего возраста
- нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на иждивении умершего кормильца:
Как установить факт нахождения на иждивении:
Необходимо обратиться в органы местного самоуправления (ОМС) с просьбой выдать справку о нахождении на иждивении.
В случае отказа или невозможности решить вопрос через ОМС — можно обратиться в суд.
Что может быть доказательством в суде:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.