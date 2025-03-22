Как установить факт содержания для оформления пенсии по потере кормильца — разъяснение

Установление факта пребывания на иждивении: кто может получить пенсию по потере кормильца.

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Если человек потерял родственника, который его содержал, он имеет право на социальную помощь, в частности — пенсию по случаю потери кормильца. Для этого необходимо установить факт нахождения на иждивении у умершего.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, как установить факт нахождения на иждивении у умершего.

Кто имеет право на пенсию по потере кормильца:

- родители или супруг(а), которые лишились источника дохода

- студенты — до окончания учебных заведений, но не дольше чем до достижения 23-летнего возраста

- нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на иждивении умершего кормильца:

дети, братья, сестры, внуки до 18 лет

братья, сестры, внуки старше 18 лет — если получили инвалидность до совершеннолетия и не имеют трудоспособных родителей

люди с инвалидностью или пенсионного возраста

отец/мать, супруг(а), ухаживающие за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего до 8 лет

дедушка/бабушка — если нет других членов семьи, обязанных их содержать

отчим/мачеха — при условии воспитания пасынка/падчерицы не менее 5 лет

Как установить факт нахождения на иждивении:

Необходимо обратиться в органы местного самоуправления (ОМС) с просьбой выдать справку о нахождении на иждивении.

В случае отказа или невозможности решить вопрос через ОМС — можно обратиться в суд.

Что может быть доказательством в суде:

документы, подтверждающие факт содержания (акты, письма, свидетельства)

банковские переводы или квитанции, подтверждающие, что помощь была основным источником дохода

документы, подтверждающие родственные связи с умершим (свидетельства о браке, рождении и т.п.)

показания свидетелей.

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