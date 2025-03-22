Як встановити факт утримання для оформлення пенсії по втраті годувальника — роз’яснення

Якщо людина втратила родича, який її утримував, вона має право на соціальну допомогу, зокрема пенсію по втраті годувальника. Для цього необхідно встановити факт перебування на утриманні померлого.
У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, як встановити факт перебування на утриманні померлого.
Хто має право на пенсію по втраті годувальника
- батьки чи чоловік/дружина, які втратили джерело доходу
- студенти до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23-річного віку.
- непрацездатні члени сім’ї, які були на утриманні померлого годувальника:
Як встановити факт утримання
Слід звернутися до органів місцевого самоврядування (ОМС) з проханням надати довідку про факт перебування на утриманні.
У випадку відмови або неможливості розв’язати це питання через ОМС неможливо — можна звернутися до суду.
Що може бути доказом в суді
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