Як встановити факт утримання для оформлення пенсії по втраті годувальника — роз’яснення

Встановлення факту перебування на утриманні: хто може отримати пенсію по втраті годувальника.

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Якщо людина втратила родича, який її утримував, вона має право на соціальну допомогу, зокрема пенсію по втраті годувальника. Для цього необхідно встановити факт перебування на утриманні померлого.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, як встановити факт перебування на утриманні померлого.

Хто має право на пенсію по втраті годувальника

- батьки чи чоловік/дружина, які втратили джерело доходу

- студенти до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23-річного віку.

- непрацездатні члени сім’ї, які були на утриманні померлого годувальника:

діти, брати, сестри, онуки до 18 років

брати, сестри, онуки старші за 18 років, якщо отримали інвалідність до повноліття і якщо не мають працездатних батьків

люди з інвалідністю або пенсійного віку

батько/мати, дружина/чоловік, які доглядають дітей, братів, сестер чи онуків померлого до 8 років

дід/баба, якщо немає інших членів сім’ї, які зобов’язані їх утримувати

вітчим/мачуха за умови виховання пасинка/падчерки не менше 5 років.

Як встановити факт утримання

Слід звернутися до органів місцевого самоврядування (ОМС) з проханням надати довідку про факт перебування на утриманні.

У випадку відмови або неможливості розв’язати це питання через ОМС неможливо — можна звернутися до суду.

Що може бути доказом в суді

документи, що підтверджують факт утримання (акти, листи, свідчення)

банківські перекази або квитанції, які свідчать, що допомога була основним джерелом доходу

родинний зв’язок із померлим ( свідоцтва про шлюб, народження тощо)

покази свідків.

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