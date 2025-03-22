Шестикласнику, який здав спецслужби РФ, начальник поліції Тернопільської області особисто вручив подарунок

Начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко подякував хлопцю та його батькам за свідому позицію.

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Тернопільські поліцейські подякували та вручили подарунок школяреві, який повідомив про спробу вербування ворогом. Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», шестикласника намагалися завербувати спецслужби РФ, але він не розгубився і здав їх поліції.

Начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко подякував хлопцю та його батькам за свідому позицію і вручив школяру подарунок за співпрацю з поліцейськими.

Правоохоронці закликають батьків знайти час поспілкуватися з дітьми про подібні ситуації.

«Застерігайте їх від спілкування з незнайомцями, особливо у соцмережах, закликайте бути обережними та не піддаватися на провокативні пропозиції. Ваша увага й підтримка — важлива складова їхньої безпеки», - наголосили у поліції.

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