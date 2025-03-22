Житель Хмельниччини за $13 тисяч організував переправлення військовозобов’язаного до Румунії

32-річний ділок обіцяв переправити резервіста до Румунії за $13 тисяч, але потрапив у руки правоохоронців.

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Мешканцю Хмельниччини повідомлено про підозру чоловіку, який організував незаконне переправлення військовозобов’язаного до Румунії за 13 тисяч доларів. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Вказується, що 32-річний чоловік за попередньою змовою з невстановленими особами організував незаконне переправлення військовозобов’язаного до Румунії.

Зловмисник у телефонній розмові з резервістом розповів чоловікові про умови та спосіб незаконного переправлення через кордон. Таку «послугу» підозрюваний оцінив у 13 тисяч доларів.

Під час передачі обумовлених коштів зловмисника затримали правоохоронці.

Наразі судом задоволено клопотання прокурора та до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 454 тис. 200 грн.

За вчинення інкримінованого злочину передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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