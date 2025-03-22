Житель Хмельниччини за $13 тисяч організував переправлення військовозобов’язаного до Румунії

Мешканцю Хмельниччини повідомлено про підозру чоловіку, який організував незаконне переправлення військовозобов’язаного до Румунії за 13 тисяч доларів. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.
Вказується, що 32-річний чоловік за попередньою змовою з невстановленими особами організував незаконне переправлення військовозобов’язаного до Румунії.
Зловмисник у телефонній розмові з резервістом розповів чоловікові про умови та спосіб незаконного переправлення через кордон. Таку «послугу» підозрюваний оцінив у 13 тисяч доларів.
Під час передачі обумовлених коштів зловмисника затримали правоохоронці.
Наразі судом задоволено клопотання прокурора та до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 454 тис. 200 грн.
За вчинення інкримінованого злочину передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
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