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Рада суддів України внесла зміни до автоматизованої системи документообігу суду

15:11, 26 березня 2025
Зміни наберуть чинності після їхнього погодження ДСА, але не раніше 1 квітня.
Рада суддів України внесла зміни до автоматизованої системи документообігу суду
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Рада суддів України під час засідання у Києві 26 березня розглянула питання щодо змін до нової єдиної редакції Положення про автоматизовану систему документообігу суду і вирішила внести зміни до Положення.

Єдина чинна редакція Положення про автоматизовану систему документообігу суду була затверджена рішенням Ради суддів України № 39 від 11.11.2024 року.

Рішенням від 6 березня 2025 року № 7 було визначено, що автоматизована система документообігу суду вводиться в дію з 1 квітня 2025 року.

Вже 19 березня 2025 року до Ради суддів України надійшов лист від Київського апеляційного суду з пропозицією внести зміни до підпункту 2.3.39.6 Положення, яким імперативно передбачається, що «всі апеляційні скарги на ухвали слідчих суддів суду першої інстанції, які надійшли в межах одного кримінального провадження (за номером ЄРДР), передаватимуться в суді апеляційної інстанції лише раніше визначеному судді-доповідачу».

Разом з тим, підпунктом 2.3.39.1 Положення, зборам суддів місцевих судів надано право визначати інший порядок передачі клопотань (подань, скарг), що надходять в межах одного кримінального провадження (за номером ЄРДР) раніше визначеному судді.

Це положення надає судам першої інстанції необхідну гнучкість у розподілі справ, що своєю чергою сприяє більш рівномірному навантаженню на суддів, а також забезпечує можливість дотримання процесуальних строків, встановлених нормами Кримінального процесуального кодексу України для розгляду таких категорій справ.

У зв'язку з цим пропонується внести зміни до підпункту 2.3.39.6 Положення, доповнивши його словами: «якщо інший порядок не визначений зборами суддів».

У підсумку засідання Рада суддів України прийняла рішення: внести зміни до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 11 листопада 2024 року №39, що додаються.

Зміни набирають чинності після їх погодження Державною судовою адміністрацією України, але не раніше 1 квітня 2025 року.

У РСУ зазначають, що єдина чинна редакція Положення про автоматизовану систему документообігу суду була затверджена Радою з метою врегулювання технічних та організаційних питань, забезпечення автоматизованої взаємодії Положення про автоматизовану систему документообігу суду та модулів ЄСІТС, їх однакового розуміння та застосування судами відповідних норм.

суд ДСА документи РСУ

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