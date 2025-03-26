В Киеве ограничат движение транспорта Южным мостом на более чем четыре месяца

В столице до 1 августа частично ограничат движение транспорта с левого на правый берег Южным мостом через Днепр. Ограничения начнут действовать с 28 марта.
Как пояснили в КГГА, они связаны с ремонтом правобережной эстакады мостового перехода в направлении ул. Саперно-Слобидской, а также Столичного и Надднепровского шоссе.
Общая протяженность участка, который будут ремонтировать, составляет 650 метров.
Предполагается отремонтировать железобетонную плиту проезжей части, устроить новый гидроизоляционный слой и асфальтобетонное покрытие.
Ремонтные работы будут выполняться в два этапа с поочередным ограничением движения транспорта:
С 2021 года мост находится в ограниченно работоспособном состоянии. По заключению специалистов, мост нуждается в реконструкции с учетом современных норм и требований.
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