Схема ухилення від служби через фіктивні довідки та працевлаштування у виші — у Києві затримали військового та підприємця

Ухилення від служби коштувало 25 тисяч доларів за списання за здоров’ям або 5 тисяч за фіктивне працевлаштування в київський виш.

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Державне бюро розслідувань викрило військового посадовця з Києва та підприємця, які налагодили незаконну схему виготовлення фіктивних медичних документів для ухилення від служби.

За даними ДБР, вони пропонували клієнтам два варіанти «звільнення» від військової служби: списання за станом здоров’я або фіктивний вступ на роботу до одного з навчальних закладів Києва з подальшим бронюванням.

Вартість першого варіанта становила 25 тисяч доларів, другого – 5 тисяч доларів.

Так у червні 2024 року один з клієнтів, що обрав перший варіант, передав ділкам 7 тисяч доларів авансом, а згодом, після початку оформлення документів - ще 10 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали зловмисників під час передачі останнього траншу хабаря. Їм повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Також слідство встановило, що щонайменше 10 осіб скористалися послугами ухилянтів, які для цього «поступили» в аспірантуру.

За даними ДБР, до схеми були також долучені співробітники одного з ТЦК Чернігівської області.

Розслідування триває, готуються нові повідомлення про підозру іншим учасникам схеми та перевіряється інформація про інших «клієнтів» фігурантів.

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