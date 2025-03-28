Таїланд та М’янму сколихнув потужний землетрус — хмарочоси падали за лічені секунди, відео

У Таїланді та низці сусідніх країн стався землетрус.

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У п'ятницю, 28 березня, потужний землетрус магнітудою 7,7 сколихнув столицю Таїланду. Про це повідомило агентство AP.

Землетрус стався на глибині лише 10 кілометрів, а його епіцентр розташовувався в сусідній М’янмі.

Сигналізація спрацювала в будівлях, коли землетрус стався близько 13:30 (близько 08:30 за київським часом).

Поштовхи були настільки сильними, що вода вихлюпувалася з басейнів, зокрема й у висотних будівлях. А деякі хмарочоси падали за лічені секунди.

Крім того, землетрус відчули також на півдні Китаю.

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