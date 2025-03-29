У М’янмі заявили про 1644 загиблих і тисячі поранених внаслідок землетрусу

М'янма оговтується після потужного землетрусу.

Фото: AFP

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, у М'янмі стався землетрус магнітудою 7,7 балів.

Влада М'янми повідомила, що внаслідок землетрусу загинуло 1644 осіб, 3408 людей отримали порання та 139 осіб вважаються зниклими безвісти, пише AFP.

Серед найбільш постраждалих регіонів – Мандалай, Баго, Магвей, північно-східний штат Шан, Сагаїн і Найп'їдо.

Нагадаємо, землетрус стався на глибині лише 10 кілометрів поблизу Мандалая, другого за величиною міста М'янми з більш ніж мільйонним населенням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.