МЗС зʼясовує особу нападника в Амстердамі, якого поліція назвала українцем

У МЗС відреагували на інформацію про українське громадянство нападника в Амстердамі.

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Як відомо, нідерландська поліція припускає, що чоловік, який 27 березня напав на п'ятьох людей поблизу центральної площі Амстердама, може бути українцем з Донецької області.

Речник МЗС України Георгій Тихий відреагував на інформацію про українське громадянство нападника в Амстердамі.

«Бачимо повідомлення про те, що нападник, який поранив людей в Амстердамі 27 березня, може мати українське громадянство.

Посольство України в Нідерландах вже в тісному контакті з правоохоронними органами Нідерландів для зʼясування додаткової інформації», - сказав він.

За словами Георгія Тихого, наразі зʼясовується, хто ця особа та як і коли вона потрапила до Нідерландів.

«Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з владою Нідерландів у цій справі.

Бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим. Таке насильство не має жодного виправдання, а винуватець має понести відповідальність», - додав він.

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