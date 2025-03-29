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Прориву росіянами кордону на Сумщині немає — ДПСУ

18:50, 29 березня 2025
У ДПСУ зазначили, що ворог намагається використовувати штурмові групи по напрямку населеного пункту Новеньке та Журавка.
Прориву росіянами кордону на Сумщині немає — ДПСУ
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Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що на даний момент на території Сумщини не фіксується прориву російськими військами українського кордону, але продовжують діяти малі штурмові групи противника. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«На напрямку Сумської області на даний момент, попри заяви Росії про те, що вони прорвали український кордон – це не так. Фактично ворог продовжує використовувати малі штурмові групи», - сказав він.

Демченко зазначив, що навпроти зайнятої Силами оборони території Курщини росіяни накопичили свої сили «досить немаленькі і по особовому складу, і по техніці», якими намагається вибити українські війська з Курської області.

«І власне ці ж сили, але у вигляді малих штурмових груп, ворог намагається використовувати по напрямку населеного пункту Новеньке та Журавка. Не можу виключати, що ворог спробує  застосовувати таку ж тактику і на напрямку інших населених пунктів, фактично намагаючись розширити зону боїв по кордону або ж по території України», – сказав речник.

Він зазначив, що зараз не фіксується використання противником техніки та броньованих засобів у напрямку українського кордону.

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росія Україна війна Державна прикордонна служба

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