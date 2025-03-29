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Прорыва россиянами границы в Сумской области нет — ГПСУ

18:50, 29 марта 2025
В ГПСУ отметили, что враг пытается использовать штурмовые группы в направлении населенных пунктов Новенькое и Журавка.
Прорыва россиянами границы в Сумской области нет — ГПСУ
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Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что на данный момент на территории Сумской области не фиксируется прорыва российскими войсками украинской границы, однако продолжают действовать малые штурмовые группы противника. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

«На направлении Сумской области на данный момент, несмотря на заявления России о том, что они прорвали украинскую границу — это не так. Фактически враг продолжает использовать малые штурмовые группы», — сказал он.

Демченко отметил, что напротив занятой Силами обороны территории Курщины россияне накопили свои силы — «достаточно немалые как по личному составу, так и по технике», которыми пытаются выбить украинские войска из Курской области.

«И, собственно, эти же силы, но в виде малых штурмовых групп, враг пытается использовать в направлении населенных пунктов Новенькое и Журавка. Не могу исключать, что враг попытается применять такую же тактику и в направлении других населенных пунктов, фактически пытаясь расширить зону боев вдоль границы или на территории Украины», — сказал пресс-секретарь.

Он отметил, что сейчас не фиксируется использование противником техники и бронетранспортных средств в направлении украинской границы.

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россия Украина война Государственная пограничная служба

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