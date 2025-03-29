В Германии нового мэра острова ищут через обычное объявление

Три правящие партии ищут кандидата на должность мэра по объявлению в газете.

Фото: dpa

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На немецком острове Вангероге ищут нового мэра через объявление о вакансии. Все из-за нехватки желающих, передает Spiegel.

Отмечается, что три правящие партии (ХДС, СДПГ и Зеленые) ищут кандидата по объявлению. И так они делают уже не впервые: семь лет назад мэр был найден таким же образом.

«У нас вы можете формировать будущее на ответственной должности», — говорится в объявлении, которое в эту субботу появится, в частности, в одной из местных газет.

Даже на Вангероге ощущается нехватка квалифицированных кадров, заявили три партии в совместном обосновании.

В партиях подчеркивают, что найти новых сотрудников с профессиональной квалификацией в сфере управления для острова кажется практически невозможным. В администрации общины уже сейчас не хватает достаточно квалифицированного персонала, чтобы иметь возможность обучать новых сотрудниц и сотрудников. Вместе было принято решение начать поиск через объявление.

Выборы пройдут 17 августа, а подать заявку можно до 14 июня.

Издание добавляет, что прошлым летом остров уже добился успеха с этой стратегией: на вакансию смотрителя маяка подали более 1000 заявок.

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