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У Німеччині нового мера острова шукають через звичайне оголошення

18:35, 29 березня 2025
Три правлячі партії шукають кандидата на посаду мера через оголошення в газеті.
У Німеччині нового мера острова шукають через звичайне оголошення
Фото: dpa
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На німецькому острові Вангероге шукають нового мера через оголошення про вакансію. Усе через нестачу охочих, передає Spiegel.

Зазначається, що три правлячі партії (ХДС, СДПН і Зелені) шукають кандидата через оголошення. І роблять це вже не вперше: сім років тому мера було знайдено таким же способом.

«У нас ви можете формувати майбутнє на відповідальній посаді», — йдеться в оголошенні, яке цієї суботи з’явиться, зокрема, в одній із місцевих газет.

Навіть на Вангероге відчувається нестача кваліфікованих кадрів, заявили три партії у спільному поясненні.

У партіях наголошують, що знайти нових співробітників із професійною кваліфікацією в галузі управління для острова здається практично неможливим. В адміністрації громади вже зараз не вистачає достатньо кваліфікованого персоналу, щоби мати змогу навчати нових працівників. Спільно було ухвалено рішення розпочати пошук через оголошення.

Вибори відбудуться 17 серпня, а подати заявку можна до 14 червня.

Видання додає, що минулого літа острів уже досяг успіху з такою стратегією: на вакансію доглядача маяка подали понад 1000 заявок.

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Німеччина

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