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Штрафи за перевищення швидкості під час дощу можуть бути оскаржені

07:36, 30 березня 2025
В Україні штрафи за перевищення швидкості в дощ можуть бути скасовані через помилки радарів.
Штрафи за перевищення швидкості під час дощу можуть бути оскаржені
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В Україні водії, які отримали штрафи за перевищення швидкості в дощову погоду, мають підстави для оскарження цих штрафів. Як повідомляє видання uamotors, проблема полягає в роботі лазерних пристроїв TruCam, якими користуються патрульні для вимірювання швидкості.

Ці пристрої не можуть точно фіксувати швидкість на великих відстанях під час дощу, снігу чи туману. За правилами, в таких умовах поліція зобов'язана переводити радари в спеціальний режим «Погана погода», що обмежує дальність вимірювання до 15–61 метра. Однак у деяких випадках порушення фіксується на відстані 100–150 метрів, що суперечить інструкціям.

Такий штраф можна оскаржити в суді, якщо вдалося зафіксувати несприятливі погодні умови або невірне налаштування радара під час вимірювання.

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