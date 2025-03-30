Нові вимоги для дошкільних закладів – робочий час та штатні розписи

В Україні вступили в дію нові вимоги до штатного розпису в дошкільних закладах.

Фото з відкритих джерел

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З 1 січня 2025 року в Україні набрав чинності новий Закон «Про дошкільну освіту», а з 3 березня 2025 року — наказ №100. Це вимагає від закладів дошкільної освіти (ЗДО) деяких важливих змін, зокрема в штатному розписі та режимі роботи. Про це повідомили в МОН.

Штатний розпис:

Важливо оновити кількість штатних одиниць вихователів. Згідно з новим законом, для вихователя інклюзивної або спеціальної групи необхідно встановити 25 годин педагогічного навантаження на тиждень. Це також передбачає необхідність узгодження штатного розпису з новим законом до офіційних змін у типових нормативних документах.

Робочий час і гнучкий режим:

Заклади можуть запроваджувати гнучкий режим робочого часу. Це дозволяє працівникам самостійно вибирати періоди роботи, але за умови погодження з керівником. Водночас, для фіксованого часу на робочому місці відповідальність несе керівник.

Табелювання і оплата:

Табелювання робочого часу здійснюється за типовою формою, з можливістю доповнення для специфічних умов. Оплата за заміщення тимчасово відсутніх педагогів проводиться погодинно, якщо заміщення триває до двох місяців, а за триваліше — за тарифікацією.

Заклади мають провести ці зміни вже зараз, аби відповідати новим вимогам законодавства та забезпечити належну організацію робочого процесу.

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