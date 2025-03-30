Новые требования для дошкольных учреждений – рабочее время и штатные расписания

В Украине вступили в действие новые требования к штатному расписанию в дошкольных учреждениях.

Фото из открытых источников

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С 1 января 2025 года в Украине вступил в силу новый Закон «О дошкольном образовании», а с 3 марта 2025 года - приказ №100. Это требует от учреждений дошкольного образования (ЗДО) некоторых важных изменений, в частности в штатном расписании и режиме работы. Об этом сообщили в МОН.

Штатное расписание:

Важно обновить количество штатных единиц воспитателей. Согласно новому закону, для воспитателя инклюзивной или специальной группы необходимо установить 25 часов педагогической нагрузки в неделю. Это также предусматривает необходимость согласования штатного расписания с новым законом до официальных изменений в типовых нормативных документах.

Рабочее время и гибкий режим:

Учреждения могут вводить гибкий режим рабочего времени. Это позволяет работникам самостоятельно выбирать периоды работы, но при условии согласования с руководителем. В то же время, для фиксированного времени на рабочем месте ответственность несет руководитель.

Табелирование и оплата:

Табелирование рабочего времени осуществляется по типовой форме, с возможностью дополнения для специфических условий. Оплата за замещение временно отсутствующих педагогов проводится почасово, если замещение длится до двух месяцев, а за более длительное - по тарификации.

Учреждения должны провести эти изменения уже сейчас, чтобы соответствовать новым требованиям законодательства и обеспечить надлежащую организацию рабочего процесса.

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