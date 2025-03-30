На Уманщине перевернулся грузовик, водитель не травмировался

На дороге «Стрый-Изварино» водитель грузовика DAF не справился с управлением.

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На автодороге «Стрый-Изварино» произошло ДТП, в результате которого перевернулся грузовик DAF. По информации полиции Черкасской области, водитель, 51-летний мужчина, не справился с управлением на закругленном участке дороги, что привело к опрокидыванию транспортного средства.

Водитель не получил травм, однако грузовик и дорожные знаки получили механические повреждения. Полицейские сектора реагирования патрульной полиции обеспечили регулирование движения на дороге и составили административные материалы.

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