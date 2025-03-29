МВФ обновил прогноз относительно окончания войны в Украине

В МВФ обновили базовый прогноз относительно продолжительности войны РФ против Украины.

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В Международном валютном фонде спрогнозировали, что война России против Украины может закончиться к концу 2025 года. Об этом говорится в опубликованном отчете МВФ.

«Хотя риски остаются исключительно высокими, базовый сценарий, как и прежде, предусматривает, что война завершится в последние месяцы этого года», — считают аналитики.

В документе отмечается, что прогресс в вопросе прекращения войны может улучшить ситуацию в экономике Украины.

Однако, как пишут в МВФ, «переговоры о прекращении войны находятся на очень ранней стадии».

Негативное влияние на рост экономики Украины в 2025 году, как прогнозируют в МВФ, будут оказывать «затяжные военные действия, включая недавние масштабные атаки на газовую инфраструктуру и закрытие важнейшей угольной шахты» — речь идет о шахте в Покровске.

«Возможны изменения в международной финансовой поддержке и поддержке безопасности Украины», — добавили в фонде.

В целом МВФ ухудшил прогноз по росту экономики Украины на 2025 год на 0,5 процентных пункта, на 2026 год — на 0,8 п.п.

Рост в 2025 году теперь ожидается в нижней части диапазона 2–3%.

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