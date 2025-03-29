Военный омбудсмен Решетилова анонсировала изменения по выяснению обстоятельств исчезновения без вести военнослужащих

Ольга Решетилова подчеркнула, что «служебного расследования не будет, будут детализированы приказы».

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Уполномоченная Президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова сообщила, что была разработана серия нормативных изменений, которые дадут воинским частям возможность оперативно и качественно предоставлять информацию родственникам военнослужащих и государственным органам без проведения громоздкого служебного расследования.

Она отметила, что на данный момент существуют два встречных запроса:

▪️ от семей пропавших без вести — ускорить и улучшить качество выяснения обстоятельств исчезновения военнослужащего;

▪️ от воинских частей — максимально упростить бумажную работу, которую влечёт за собой проведение служебного расследования, которое, к тому же, в случае исчезновения без вести не предусмотрено ни одним нормативным актом.

«Благодаря скоординированной работе коллег из Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ, Военной службы правопорядка в Вооружённых Силах Украины, Офиса Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, мы разработали серию нормативных изменений, которые дадут воинским частям возможность оперативно и качественно предоставлять информацию родственникам военнослужащих и государственным органам без проведения громоздкого служебного расследования и без отнимания у семей и следователей драгоценного времени», — заявила она.

Ольга Решетилова добавила, что на этой неделе были проработаны предложения, подготовленные Центральным управлением защиты прав военнослужащих МОУ.

Она подчеркнула, что в ближайшее время предложения будут направлены на согласование в Генеральный штаб ВСУ.

Изменения будут внесены в приказы № 280 и № 40.

«Служебного расследования не будет, будут детализированы приказы», — заявила Решетилова.

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