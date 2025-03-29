Военный омбудсмен Решетилова анонсировала изменения по выяснению обстоятельств исчезновения без вести военнослужащих

Уполномоченная Президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова сообщила, что была разработана серия нормативных изменений, которые дадут воинским частям возможность оперативно и качественно предоставлять информацию родственникам военнослужащих и государственным органам без проведения громоздкого служебного расследования.
Она отметила, что на данный момент существуют два встречных запроса:
▪️ от семей пропавших без вести — ускорить и улучшить качество выяснения обстоятельств исчезновения военнослужащего;
▪️ от воинских частей — максимально упростить бумажную работу, которую влечёт за собой проведение служебного расследования, которое, к тому же, в случае исчезновения без вести не предусмотрено ни одним нормативным актом.
«Благодаря скоординированной работе коллег из Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ, Военной службы правопорядка в Вооружённых Силах Украины, Офиса Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, мы разработали серию нормативных изменений, которые дадут воинским частям возможность оперативно и качественно предоставлять информацию родственникам военнослужащих и государственным органам без проведения громоздкого служебного расследования и без отнимания у семей и следователей драгоценного времени», — заявила она.
Ольга Решетилова добавила, что на этой неделе были проработаны предложения, подготовленные Центральным управлением защиты прав военнослужащих МОУ.
Она подчеркнула, что в ближайшее время предложения будут направлены на согласование в Генеральный штаб ВСУ.
Изменения будут внесены в приказы № 280 и № 40.
«Служебного расследования не будет, будут детализированы приказы», — заявила Решетилова.
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