Військовий омбудсмен Решетилова анонсувала зміни щодо з’ясування обставин зникнення безвісти військовослужбовців

Ольга Решетилова підкреслила, що «службового розслідування не буде, будуть деталізовані накази».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова повідомила, що була розроблена низка нормативних змін, які дадуть військовим частинам змогу оперативно та якісно надавати інформацію рідним військовослужбовців і державним органам, не проводячи громіздкого службового розслідування.

Вона зазначала, що наразі є два зустрічні запити:

▪️ від родин зниклих безвісти – пришвидшити й покращити якість з’ясування обставин зникнення військовослужбовця;

▪️ від військових частин – максимально спростити паперову роботу, яку тягне за собою проведення службового розслідування, що до того ж у разі зникнення безвісти не передбачено жодним нормативним актом.

«Завдяки скоординованій роботі колег із Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Офісу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими ми розробили низку нормативних змін, які дадуть військовим частинам змогу оперативно та якісно надавати інформацію рідним військовослужбовців і державним органам, не проводячи громіздкого службового розслідування й не відбираючи в родин та слідчих дорогоцінного часу», - заявила вона.

Ольга Решетилова додала, що цього тижня були опрацьовані пропозиції, підготовлені Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців МОУ.

Вона підкреслила, що найближчим часом пропозиції направлять на погодження в Генеральний штаб ЗСУ.

Зміни будуть внесені в 280 і 40 накази.

«Службового розслідування не буде, будуть деталізовані накази», - заявила Решетилова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.