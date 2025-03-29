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Військовий омбудсмен Решетилова анонсувала зміни щодо з’ясування обставин зникнення безвісти військовослужбовців

17:50, 29 березня 2025
Ольга Решетилова підкреслила, що «службового розслідування не буде, будуть деталізовані накази».
Військовий омбудсмен Решетилова анонсувала зміни щодо з’ясування обставин зникнення безвісти військовослужбовців
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Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова повідомила, що була розроблена низка нормативних змін, які дадуть військовим частинам змогу оперативно та якісно надавати інформацію рідним військовослужбовців і державним органам, не проводячи громіздкого службового розслідування.

Вона зазначала, що наразі є два зустрічні запити:

▪️ від родин зниклих безвісти – пришвидшити й покращити якість з’ясування обставин зникнення військовослужбовця;

▪️ від військових частин – максимально спростити паперову роботу, яку тягне за собою проведення службового розслідування, що до того ж у разі зникнення безвісти не передбачено жодним нормативним актом.

«Завдяки скоординованій роботі колег із Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Офісу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими ми розробили низку нормативних змін, які дадуть військовим частинам змогу оперативно та якісно надавати інформацію рідним військовослужбовців і державним органам, не проводячи громіздкого службового розслідування й не відбираючи в родин та слідчих дорогоцінного часу», - заявила вона.

Ольга Решетилова додала, що цього тижня були опрацьовані пропозиції, підготовлені Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців МОУ.

Вона підкреслила, що найближчим часом пропозиції направлять на погодження в Генеральний штаб ЗСУ.

Зміни будуть внесені в 280 і 40 накази.

«Службового розслідування не буде, будуть деталізовані накази», - заявила Решетилова.

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ЗСУ омбудсмен

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