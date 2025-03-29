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54 тисячі гривень за чхання – де і кого штрафують

23:45, 29 березня 2025
Водії можуть отримати штраф за алергію під час кермування.
54 тисячі гривень за чхання – де і кого штрафують
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У Великій Британії водії, які страждають від алергії на пилок чи застуди, можуть бути оштрафовані за відволікання під час керування. Якщо поліцейський помітить, що водій чхає чи чухається за кермом, йому загрожує штраф до 1000 фунтів стерлінгів (приблизно 54 000 гривень).

Такі заходи спрямовані на підвищення безпеки на дорогах, адже погане самопочуття може призвести до неуважності та аварій.

Для того, щоб зменшити дискомфорт від пилку, британські експерти рекомендують водіям використовувати кондиціонери з фільтрацією, стежити за чистотою салонного фільтра та носити сонцезахисні окуляри, щоб захистити очі від надмірного сонячного світла.

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штраф Велика Британія

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