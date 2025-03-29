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54 тысячи гривен за чихание – где и кого штрафуют

23:45, 29 марта 2025
Водители могут получить штраф за аллергию во время вождения.
54 тысячи гривен за чихание – где и кого штрафуют
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В Великобритании водители, страдающие от аллергии на пыльцу или простуды, могут быть оштрафованы за отвлечение во время управления. Если полицейский заметит, что водитель чихает или чешется за рулем, ему грозит штраф до 1000 фунтов стерлингов (примерно 54 000 гривен).

Такие меры направлены на повышение безопасности на дорогах, ведь плохое самочувствие может привести к невнимательности и авариям.

Для того, чтобы уменьшить дискомфорт от пыльцы, британские эксперты рекомендуют водителям использовать кондиционеры с фильтрацией, следить за чистотой салонного фильтра и носить солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза от чрезмерного солнечного света.

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штраф / штрафы Великобритания

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