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16-летний юноша поджег авто военного ВСУ по заданию в Telegram – что решил суд

20:50, 29 марта 2025
В Одессе 16-летний поджигатель авто военного ВСУ получил условный срок.
16-летний юноша поджег авто военного ВСУ по заданию в Telegram – что решил суд
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Малиновский районный суд города Одессы по делу № 521/20675/24 признал виновным 16-летнего юношу, который за денежное вознаграждение поджег автомобиль военнослужащего ВСУ. Несмотря на серьезность преступления, парня не изолировали от общества, назначив ему условное наказание.

По данным следствия, он получил задание через Telegram, сфотографировал авто для согласования с заказчиком, а после подтверждения приобрел топливо. В ночь на 15 октября 2024 года парень поджег Hyundai Santa Fe на улице Богдана Хмельницкого, зафиксировав все на видео для отчета.

На суде он признал вину и выразил раскаяние. Учитывая его возраст, положительные характеристики и отсутствие предыдущих правонарушений, суд назначил наказание с испытательным сроком.

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