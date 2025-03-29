WhatsApp добавит возможность вставлять музыку в статусы

WhatsApp запускает функцию музыкальных статусов – до 60 секунд звука.

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WhatsApp анонсировал новую функцию, которая позволит пользователям добавлять музыку к статусам. Она будет работать по аналогии с Instagram Stories, где можно вставлять саундтреки к фото или видео.

При создании статуса пользователи увидят иконку музыкальной ноты, которая откроет доступ к библиотеке песен. Там можно будет выбрать популярные треки, новинки или любимые мелодии. Продолжительность музыкального сопровождения составит до 15 секунд для фото и до 60 секунд для видео.

По словам разработчиков, статусы с музыкой будут защищены сквозным шифрованием, поэтому WhatsApp не будет иметь доступа к их содержанию. Функция уже начала внедряться и станет доступной для всех пользователей в ближайшие недели.

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