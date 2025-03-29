WhatsApp додасть можливість вставляти музику в статуси

WhatsApp запускає функцію музичних статусів – до 60 секунд звуку.

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WhatsApp анонсував нову функцію, яка дозволить користувачам додавати музику до статусів. Вона працюватиме за аналогією з Instagram Stories, де можна вставляти саундтреки до фото чи відео.

Під час створення статусу користувачі побачать іконку музичної ноти, яка відкриє доступ до бібліотеки пісень. Там можна буде обрати популярні треки, новинки або улюблені мелодії. Тривалість музичного супроводу становитиме до 15 секунд для фото та до 60 секунд для відео.

За словами розробників, статуси з музикою будуть захищені наскрізним шифруванням, тож WhatsApp не матиме доступу до їхнього змісту. Функція вже почала впроваджуватися і стане доступною для всіх користувачів у найближчі тижні.

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