Пилова буря рухається з Миколаївщини на Одещину – оголошено жовтий рівень небезпеки

На Миколаївщині вирує пилова буря, водіям і пішоходам радять бути обережними.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Миколаївщині зафіксовано пилову бурю, яка найближчим часом досягне Одеської області. Український гідрометеорологічний центр попереджає про погіршення погодних умов: швидкість вітру може сягати 15-20 м/с, оголошено жовтий рівень небезпеки.

Через сильний вітер пил і пісок погіршують видимість на дорогах, що ускладнює рух транспорту. Водіям рекомендують бути обережними, а мешканцям – уникати тривалого перебування на вулиці. Також можливі перебої в роботі комунальних служб та енергетичних компаній.

Крім того, буря підвищує мінну небезпеку: сильний вітер і хвилі можуть зірвати морські міни з якорів, що загрожує їхнім дрейфуванням до узбережжя та неконтрольованими підривами. Перебування в прибережній зоні є небезпечним. У разі виявлення підозрілих предметів слід негайно звертатися за номером 102.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.