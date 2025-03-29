Пылевая буря движется с Николаевщины в Одесскую область – объявлен желтый уровень опасности

На Николаевщине бушует пылевая буря, водителям и пешеходам советуют быть осторожными.

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На Николаевщине зафиксирована пылевая буря, которая в ближайшее время достигнет Одесской области. Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об ухудшении погодных условий: скорость ветра может достигать 15-20 м/с, объявлен желтый уровень опасности.

Из-за сильного ветра пыль и песок ухудшают видимость на дорогах, что затрудняет движение транспорта. Водителям рекомендуют быть осторожными, а жителям - избегать длительного пребывания на улице. Также возможны перебои в работе коммунальных служб и энергетических компаний.

Кроме того, буря повышает минную опасность: сильный ветер и волны могут сорвать морские мины с якорей, что грозит их дрейфом к побережью и неконтролируемыми подрывами. Пребывание в прибрежной зоне является опасным. В случае обнаружения подозрительных предметов следует немедленно обращаться по номеру 102.

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