Украина может производить до 5 миллионов FPV-дронов в год – Камышин

Более 150 производителей и 5 миллионов дронов в год – потенциал Украины.

Фото: Rail.insider

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Украина имеет потенциал производить до 5 миллионов FPV-дронов ежегодно. Об этом заявил советник президента, бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью «Радио Хартия».

По его словам, украинские производители уже достигли уровня более 100 тысяч дронов-камикадзе в месяц. Одно из предприятий способно выпускать до 4 тысяч беспилотников ежемесячно. Всего в стране работает более 150 производителей дронов.

Камышин также отметил, что из-за нехватки финансирования в 2023 году было изготовлено более 2 миллионов единиц беспилотников.

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