Украина может производить до 5 миллионов FPV-дронов в год – Камышин

Украина имеет потенциал производить до 5 миллионов FPV-дронов ежегодно. Об этом заявил советник президента, бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью «Радио Хартия».
По его словам, украинские производители уже достигли уровня более 100 тысяч дронов-камикадзе в месяц. Одно из предприятий способно выпускать до 4 тысяч беспилотников ежемесячно. Всего в стране работает более 150 производителей дронов.
Камышин также отметил, что из-за нехватки финансирования в 2023 году было изготовлено более 2 миллионов единиц беспилотников.
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