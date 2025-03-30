30 марта стрелку часов перевели на один час вперед.

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В ночь на воскресенье, 30 марта, в 3:00 Украина перешла на летнее время. Стрелку часов перевели на один час вперед.

Большинство современных устройств, таких как смартфоны и компьютеры, изменяют время автоматически, однако механические часы и кнопочные телефоны придется перевести вручную.

Напомним, в июле 2024 года Верховная Рада одобрила закон, которым отменила сезонный перевод времени, оставив в Украине только зимнее время. Соответствующую законодательную инициативу поддержал 261 народный депутат.

В августе закон был направлен на подпись Президенту Владимиру Зеленскому, однако он его пока не подписал.

Переход на летнее время предусмотрен постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

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