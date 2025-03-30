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Україна перейшла на літній час

07:00, 30 березня 2025
30 березня стрілку годинника перевели на одну годину вперед.
Україна перейшла на літній час
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У ніч на неділю, 30 березня, о 3:00 Україна перейшла на літній час. Стрілку годинника перевели на одну годину вперед.

Більшість сучасних пристроїв, як-от смартфони та комп’ютери, змінюють час автоматично, проте механічні годинники та кнопкові телефони доведеться перевести вручну.

Нагадаємо, у липні 2024 року Верховна Рада схвалила закон, яким скасувала сезонне переведення часу, залишивши в Україні лише зимовий час. Відповідну законодавчу ініціативу підтримав 261 народний депутат.

У серпні закон направили на підпис Президенту Володимиру Зеленському, однак він його поки не підписав.

Перехід на літній час передбачений постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».

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Україна

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