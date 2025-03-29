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У працюючих пенсіонерів зросте пенсія — коли та на скільки

20:14, 29 березня 2025
Пенсія у працюючих пенсіонерів зросте вже у квітні.
У працюючих пенсіонерів зросте пенсія — коли та на скільки
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З 1 квітня уряд проіндексує виплати для майже 630 тис. пенсіонерів, котрі працюють. Розмір доплати залежатиме від їхнього оновленого страхового стажу. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він нагадав, що у березні уряд збільшив пенсійні виплати на 11,5% для понад 10 млн українців.

«Таким чином середня пенсія складає 6345 грн», — сказав Шмигаль.

Очільник уряду додав, що виплати за березень здійснені в повному обсязі.

«З 1 квітня автоматично проіндексуємо виплати для майже 630 тисяч працюючих пенсіонерів відповідно до їхнього оновленого страхового стажу», - додав прем'єр.

Як писала «Судово-юридична газета», Міністерство соціальної політики презентувало декілька порад, як збільшити розмір майбутньої пенсії чинним працівникам.

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