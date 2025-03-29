У працюючих пенсіонерів зросте пенсія — коли та на скільки

Пенсія у працюючих пенсіонерів зросте вже у квітні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 квітня уряд проіндексує виплати для майже 630 тис. пенсіонерів, котрі працюють. Розмір доплати залежатиме від їхнього оновленого страхового стажу. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він нагадав, що у березні уряд збільшив пенсійні виплати на 11,5% для понад 10 млн українців.

«Таким чином середня пенсія складає 6345 грн», — сказав Шмигаль.

Очільник уряду додав, що виплати за березень здійснені в повному обсязі.

«З 1 квітня автоматично проіндексуємо виплати для майже 630 тисяч працюючих пенсіонерів відповідно до їхнього оновленого страхового стажу», - додав прем'єр.

Як писала «Судово-юридична газета», Міністерство соціальної політики презентувало декілька порад, як збільшити розмір майбутньої пенсії чинним працівникам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.