У работающих пенсионеров вырастет пенсия — когда и на сколько

Пенсия у работающих пенсионеров вырастет уже в апреле.

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С 1 апреля правительство проиндексирует выплаты для почти 630 тыс. пенсионеров, которые работают. Размер доплаты будет зависеть от их обновленного страхового стажа. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что в марте правительство увеличило пенсионные выплаты на 11,5% для более чем 10 млн украинцев.

«Таким образом, средняя пенсия составляет 6345 грн», — сказал Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что выплаты за март были осуществлены в полном объёме.

«С 1 апреля автоматически проиндексируем выплаты для почти 630 тысяч работающих пенсионеров в соответствии с их обновленным страховым стажем», — добавил премьер.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Министерство социальной политики представило несколько советов, как увеличить размер будущей пенсии действующим работникам.

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