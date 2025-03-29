В ТЦК объяснили, может ли военнослужащий получить компенсацию за неиспользованный отпуск

За неиспользованные дни отпуска можно получить компенсацию — ТЦК.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Донецкий областной ТЦК и СП объяснил, кто получит компенсацию за неиспользованный отпуск.

Там отметили, что во время действия военного положения военнослужащие могут рассчитывать на 30 дней ежегодного отпуска. Однако не всегда получается использовать все эти дни в течение года по разным причинам.

«Неиспользованные дни отпуска военнослужащих никуда не исчезают. Да, отгулять их в следующем году не получится. Но их можно использовать при увольнении со службы либо получить за них компенсацию. Это предусмотрено Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», а также Приказом МОУ № 260 «Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооружённых Сил Украины и некоторым другим лицам», — подчеркнули в ТЦК.

В частности, военнослужащим, увольняющимся с военной службы, по их желанию предоставляется отпуск с последующим исключением из списков личного состава воинской части продолжительностью, определяемой пропорционально времени, прослуженному в году увольнения, за каждый полный месяц службы. За время такого отпуска выплачивается денежное обеспечение.

Либо военнослужащие при увольнении могут получить компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного основного отпуска, а также дни дополнительного отпуска, в том числе за прошлые годы.

Расчёт денежного обеспечения или компенсации за все неиспользованные дни отпуска осуществляется, исходя из должностного оклада, оклада по воинскому званию, надбавки за выслугу лет и ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения с учётом изменения выслуги лет и норм денежного обеспечения, которые военнослужащий получал по последней занимаемой штатной должности. При этом однодневный размер денежного обеспечения определяется путём деления месячного размера денежного обеспечения на 30 календарных дней.

Как получить компенсацию?

При увольнении необходимо подать рапорт командиру воинской части с просьбой компенсировать дни неиспользованного отпуска. В рапорте должны быть указаны основание и дата увольнения, количество дней неиспользованного дополнительного отпуска и норма закона, которая предусматривает такую компенсацию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.