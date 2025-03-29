Андрей Сибига анонсировал в ближайшее время назначение посла Украины в Норвегии

Украина не имеет посла в Норвегии с 2022 года.

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига анонсировал назначение посла Украины в Норвегии «в ближайшее время». Так он ответил на комментарий под своим постом в соцсети о поездке в Харьков вместе с норвежским коллегой Эспеном Эйде и министром труда и социальной интеграции Норвегии Тоньей Бренна.

«В ближайшее время следует ожидать назначение. Норвегия действительно наш ближайший союзник и лидер в помощи», — написал Сибига в ответ на вопрос, почему Украина до сих пор не имеет посла в Норвегии.

Вячеслава Яцюка уволили с поста посла Украины в Королевстве Норвегия 9 июля 2022 года. Он занимал эту должность с 2016 по 2022 год.

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