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В Киеве задержали водителя Mazda, который нарушил ПДД и пытался скрыться от полиции

17:32, 29 марта 2025
Полиция сообщила подробности задержания водителя в Дарницком районе столицы.
В Киеве задержали водителя Mazda, который нарушил ПДД и пытался скрыться от полиции
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В Днепровском районе Киева правоохранители задержали водителя автомобиля Mazda, который нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться от полиции.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители попытались остановить автомобиль, однако водитель ускорился и попытался убежать.

«Патрульные начали преследование и остановили нарушителя.

Пообщавшись с водителем, полицейские обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения. Пройти освидетельствование в установленном законом порядке мужчина категорически отказался», — говорится в сообщении.

Патрульные отстранили гражданина от управления и составили на нарушителя соответствующие административные материалы, в частности:

  • протокол задержания;
  • протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения);
  • протокол по ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке);
  • постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение ПДД) КУоАП.

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