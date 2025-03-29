В Киеве задержали водителя Mazda, который нарушил ПДД и пытался скрыться от полиции

Полиция сообщила подробности задержания водителя в Дарницком районе столицы.

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В Днепровском районе Киева правоохранители задержали водителя автомобиля Mazda, который нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться от полиции.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители попытались остановить автомобиль, однако водитель ускорился и попытался убежать.

«Патрульные начали преследование и остановили нарушителя.

Пообщавшись с водителем, полицейские обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения. Пройти освидетельствование в установленном законом порядке мужчина категорически отказался», — говорится в сообщении.

Патрульные отстранили гражданина от управления и составили на нарушителя соответствующие административные материалы, в частности:

протокол задержания;

протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения);

протокол по ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке);

постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение ПДД) КУоАП.

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