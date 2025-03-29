В Киеве задержали водителя Mazda, который нарушил ПДД и пытался скрыться от полиции

В Днепровском районе Киева правоохранители задержали водителя автомобиля Mazda, который нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться от полиции.
Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители попытались остановить автомобиль, однако водитель ускорился и попытался убежать.
«Патрульные начали преследование и остановили нарушителя.
Пообщавшись с водителем, полицейские обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения. Пройти освидетельствование в установленном законом порядке мужчина категорически отказался», — говорится в сообщении.
Патрульные отстранили гражданина от управления и составили на нарушителя соответствующие административные материалы, в частности:
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