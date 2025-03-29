У Києві затримали водія Mazda, який порушив ПДР та намагався втекти від поліції

У поліції повідомили подробиці щодо затримання водія у Дарницькому районі столиці.

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У Дніпровському районі Києва правоохоронці затримали водія автомобіля Mazda, який порушив ПДР та намагався втекти від поліції.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці спробували зупинити автівку, натомість керманич пришвидшив рух та подався навтьоки.

«Патрульні розпочали переслідування та зупинили порушника.

Поспілкувавшись з керманичем, поліцейські виявили в нього явні ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти огляд у встановленому законом порядку чоловік категорично відмовився», - сказано у повідомленні.

Патрульні відсторонили громадянина від кермування та склали на порушника відповідні адміністративні матеріали, зокрема:

- протокол затримання;

- протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння);

- протокол за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку);

- постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення ПДР) КУпАП.

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