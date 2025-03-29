Практика судів
  1. В Україні

У Києві затримали водія Mazda, який порушив ПДР та намагався втекти від поліції

17:32, 29 березня 2025
У поліції повідомили подробиці щодо затримання водія у Дарницькому районі столиці.
У Києві затримали водія Mazda, який порушив ПДР та намагався втекти від поліції
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дніпровському районі Києва правоохоронці затримали водія автомобіля Mazda, який порушив ПДР та намагався втекти від поліції.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці спробували зупинити автівку, натомість керманич пришвидшив рух та подався навтьоки.

«Патрульні розпочали переслідування та зупинили порушника.

Поспілкувавшись з керманичем, поліцейські виявили в нього явні ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти огляд у встановленому законом порядку чоловік категорично відмовився», - сказано у повідомленні.

Патрульні відсторонили громадянина від кермування та склали на порушника відповідні адміністративні матеріали, зокрема:

- протокол затримання;

- протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння);

- протокол за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку);

- постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення ПДР) КУпАП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін зареєстрував законопроект про відновлення подання статистичної і фінансової звітності підприємцями

Урядовий законопроект передбачає, що відтермінування подання звітності, введене на початку повномасштабного вторгнення, буде переглянуте.

Верховний Суд скасував виправдувальний вирок, вказавши, що за певних умов слідчий може відбирати зразки підпису без ухвали слідчого судді

Верховний Суд пояснив, коли отримання зразків підпису для почеркознавчої експертизи може здійснюватися слідчим без ухвали слідчого судді.

Верховний Суд пояснив, чи має нотаріус, який не перевірив наявність арешту на квартиру при посвідченні договору, відшкодувати шкоду

У касаційній скарзі представник потерпілої вказував, що шкоду заподіяно саме у зв’язку з недбалими діями нотаріуса, яка здійснила запит до Реєстру прав на нерухоме майно лише за реєстраційним номером об’єкта, внаслідок чого не було отримано даних щодо наявності арешту на квартиру.

Товари у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, які не відповідають заявленим у документах даним, зможуть конфіскувати – Рада прийняла закон

Парламент прийняв зміни до Митного кодексу щодо відповідальності за порушення митних правил.

Ухилення від відбування покарання як підстава для зупинення строків давності виконання обвинувального вироку є особливим юридичним фактом – ОП ККС ВС

Роблячи висновок про ухилення особи від відбування покарання при застосуванні ч. 3 ст. 80 КК, суд тим самим фактично визнає її винною у вчиненні нового злочину, і таке правозастосування суперечить Конституції – позиція ОП ККС ВС.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Граб
    Людмила Граб
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду